Mit einem doch eher ungewöhnlichen Accessoire spazierte Sängerin Ariana Grande (25) jetzt durch die Straßen New Yorks: Sie trug eine plakative, schwarze Gesichtsmaske! Doch dies war nicht das einzige Detail, das den Fans sofort ins Auge sprang. Denn die Musikerin war nicht alleine unterwegs, sondern hatte einen nicht unbekannten Mann an ihrer Seite: Sie zeigte sich ganz vertraut mit ihrem Exfreund Ricky Alvarez.

Gibt es etwa ein Liebes-Comeback des einstigen Paars? Nur wenige Stunden, bevor das Foto entstand, hatte sich die "No Tears Left to Cry"-Interpretin auf Twitter ziemlich eindeutig zu den Gerüchten über eine Reunion mit ihrem Ex geäußert. Auf die Frage eines Fans, wen sie momentan daten würde, hatte die 25-Jährige geantwortert: "Spoiler für den Rest des Jahres/vielleicht sogar den Rest meines Lebens: Es ist niemand!"

Die Musikerin und der Backgroundtänzer Ricky waren vor zwei Jahren ein Paar und sind mittlerweile gute Freunde. Das stellte Ariana bereits vor wenigen Wochen auf ihrer Fanpage richtig. Bei einem aktuellen Blick auf ihren Twitter-Account wird klar: Sie ist derzeit glücklich – auch ohne Mann. So postete sie vor Kurzem: "Mein Leben ist gerade wunderschön. Ich bin so froh, meine Fans zu haben. Unsere Beziehung ist real und so wichtig für mich. Ich liebe euch."

