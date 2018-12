Neue Liebesverwirrung bei Ariana Grande (25)? In Sachen Beziehungen war das Jahr 2018 für sie ein Auf und Ab der Gefühle. Im Mai trennte sich die Sängerin von Mac Miller (✝26), dessen überraschender Tod sie wenig später zutiefst erschüttern sollte. Danach zerbrach auch noch ihre Verlobung mit Pete Davidson (25). Eigentlich hatte sich die Chartstürmerin daraufhin zuletzt geschworen, Single bleiben zu wollen. Doch ihre Fans witterten, dass zwischen ihr und Ex Ricky Alvarez Hoffnung auf ein Liebes-Comeback bestehen könnte. Doch Ariana hat die Gerüchteküche satt – und gab einem Fan nun eine deutliche Antwort.

Grund für den erneuten Hoffnungsschimmer war ein Kommentar der Sängerin unter einem Instagram-Schnappschuss von Ricky, von dem sie sich im Jahr 2016 getrennt hatte. Zu dem Foto schrieb Ariana: "Diese Farben sind der Wahnsinn!" Eine Fanpage des ehemaligen Paares nahm das als Anlass, nach dem Beziehungsstatus der Sängerin und des Tänzers zu fragen. Doch die 25-Jährige stellte schnell klar: "Wir sind Freunde" – und setzte nach: "Holt alle mal tief Luft."

In Arianas Song "thank u, next" arbeitete sie unter anderem auch die Beziehung zu Ricky auf – und das schon in der ersten Zeile. "Habe ein paar Lieder über Ricky geschrieben – heute höre ich sie und lache." Doch trotz des schnippischen Kommentars sind die beiden auch zwei Jahre nach ihrem Beziehungsende noch Freunde. Mehr aber nicht, machte die Sängerin nun schlussendlich deutlich.

Xavier Collin/Image Press Agency Ariana Grande in Los Angeles

ActionPress / Kento Nara / Future Image Ariana Grande und Ricky Alvarez in Tokio

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

