Anscheinend ist wirklich Schluss bei Umut Kekilli (34) und seiner Freundin! Erst vor wenigen Wochen wollte sich der Fußballprofi noch nicht so recht gegenüber Promiflash zu seinem Beziehungsstatus äußern. Doch kryptische Aussagen seinerseits, das Thema sei aktuell schwierig, deuteten bereits auf keine rosige Zukunft hin. Jetzt sind weitere Indizien für eine Trennung aufgetaucht – und nach denen hat Umut sogar schon eine neue Frau an seiner Seite!

Der 34-Jährige genoss vor Kurzem die afrikanische Sonne in Kapstadt, ließ es sich so richtig gut gehen – und wird dabei offenbar von einer unbekannten Schönheit begleitet! Ein Insider verriet Promiflash, Umut und die geheimnisvolle Blondine seien sehr vertraut miteinander gewesen und hätten verliebt gewirkt. Auf öffentliche Turtelei hätten die zwei ebenfalls nicht verzichtet – ob Umut wohl bald Licht ins Liebes-Dunkel bringen wird?

Auch das Instagram-Profil des Promi Big Brother-Kandidaten der letzten Tage spricht Bände: So posierte Umut selbst bis über beide Ohren strahlend an einem Pinguin-Strand in Südafrika – und ein Foto in seiner Story scheint die besagte Dame sogar im Pool zu zeigen!

Instagram / umut_kekilli Eine unbekannte Dame mit Umut Kekilli in Kapstadt

Anzeige

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli in Afrika, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de