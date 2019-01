Möchten Stephanie (39) und Alessandro Bonaventura (45) ihre Familie vergrößern? Das Paar wurde durch seine Teilnahme an dem Auswanderer-Format Goodbye Deutschland vor sieben Jahren bekannt. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnchen Matteo und Lucian leben die Turteltauben in Los Angeles, wo sie inzwischen zwei Eisdielen betreiben. Nun verrieten die Bonaventuras, ob ein dritter Sprössling überhaupt noch Platz in ihrem stressigen Alltag hätte!

Im Gespräch mit Bunte waren sich die beiden Thüringer zunächst überhaupt nicht einig, ob noch einmal Nachwuchs anstehen könnte. Während Alessandro die Frage sofort verneinte, entgegnete Stephanie, dass sie schon gerne noch ein Mädchen in der Familie hätte. Mit dem Gedanken konnte sich Zweifach-Papa Alessandro aber gar nicht anfreunden: "Ich wollte immer zwei Kinder haben – das reicht. Für mich jedenfalls." Am Ende konnte seine Liebste ihm da doch noch zustimmen: "Zwei ist eine runde Geschichte. So ein Vier-Personen-Haushalt ist schön."

Und auch wenn der Altersunterschied zwischen ihren beiden kleinen Jungs zehn Jahre beträgt, verstehen sich die beiden blendend. "Matteo ist der tollste große Bruder, den ich mir vorstellen kann", schwärmt Mama Stephanie.

Facebook / stephanie.bonaventura.5 Stephanie und Alessandro Bonaventura mit ihren Kindern

Anzeige

Facebook / stephanie.bonaventura.5 Stephanie Bonaventura mit ihren Söhnen Matteo und Lucian

Anzeige

Facebook / stephanie.bonaventura.5 Alessandro und Stephanie Bonaventura mit ihrem Sohn Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de