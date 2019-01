Versextes Liebesgeständnis im TV! Bei Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) wird schon seit Monaten geturtelt, was das Zeug hält – sexy Bett-Selfies und Kuschel-Pics inklusive! Das Model und der Tokio Hotel-Star lassen ihre Follower nur allzu gerne an ihrer Liebe teilhaben. Jetzt ging die Germany's next Topmodel-Jurorin bei ihrer großen Liebes-Show aber noch einen Schritt weiter: Sie sprach im Fernsehen über Toms "Würstchen"!

In der Talkshow The Ellen DeGeneres Show sollte Heidi in nur fünf Sekunden ihre drei Lieblingskörperteile an ihrem Freund nennen. Die Antwort darauf kam nicht nur blitzschnell, sondern sorgte beim Publikum auch für einige Lacher: "Sein Würstchen, Mund und seine Augen". Für diese romantische Antwort brauchte die 45-Jährige gerade einmal 1,9 Sekunden. Bleibt nur noch die Frage, was Tom wohl zu dieser netten Bezeichnung für sein bestes Stück sagt.

Bei dem verliebten Turtelkurs der beiden ist so bald wohl kein Ende in Sicht. Ganz im Gegenteil. An Heiligabend hielt Tom sogar um Heidis Hand an. Die Fans können sich also bald auch noch auf total verschmuste Hochzeitsfotos freuen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum beim Verlassen eines Restaurants

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dezember 2018

Anzeige

Was haltet ihr von Heidis Antwort? Total peinlich! Megawitzig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de