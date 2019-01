Nach zehn gemeinsamen Jahren war es zwischen ihnen aus und vorbei: Im Dezember gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihr Liebes-Aus bekannt. Das einstige Traumpaar der Schlagerwelt war allerdings schon länger getrennte Wege gegangen. Parallel zu dieser Verkündung eröffnete die Sängerin auch, dass sie sich bereits in einer neuen Beziehung befindet. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verbrachten Helene und Florian daher nun offenbar ohneeinander. So liefen die Feiertage bei den beiden Schlagerstars ab.

Laut Bunte weilte Florian am 23. Dezember bei seinem Kollegen und guten Freund Dj Ötzi (47) in Salzburg, Heiligabend verbrachte der 37-Jährige im Kreis seiner Familie in der Nähe von Passau. Helene hingegen war in Wiesbaden – sie genoss die Weihnachtsfeiertage mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Erika. Am 26. Dezember widmete sich die Familie Fischer ihrer alljährlichen Tradition und schaute sich Helenes Weihnachtsshow im TV an.

Ob Helene ihren neuen Freund Thomas Seitel zum Jahreswechsel gesehen hat? Bei ihrer "Helene Fischer Show" war der Luftakrobat jedenfalls nicht mit dabei – normalerweise schwebt er als Teil der Crew an der Seite seiner Liebsten am Trapez. Laut Hamburger Morgenpost hatte Thomas seine Teilnahme an der Show aus privaten Gründen aber abgesagt.

Becher/WENN.com Helene Fischer beim ECHO 2018

THÜRINGEN PRESS/ Action Press Florian Silbereisen bei der ARD-Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel beim Bambi 2017

