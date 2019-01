Gab es etwa eine heimliche GZSZ-Hochzeit? Drei Jahre lang standen Jessica Ginkel (38) und Daniel Fehlow (43) gemeinsam vor den Kameras der Erfolgsserie. Die Schauspieler verliebten sich am Set, sind schon seit sechs Jahren ein Paar und mittlerweile auch Eltern zweier gemeinsamer Kinder. Jetzt sieht es so aus, als hätten sie ihrem Liebesglück die Krone aufgesetzt: Auf einem aktuellen Bild scheint Jessica einen Ehering zu tragen!

Via Instagram veröffentlichte die blonde Schönheit kürzlich ein Portraitfoto von sich. Manchen Followern der Beauty fällt auf dem Pic – neben ihrem guten Aussehen – noch ein weiteres Detail auf: Der schlichte silberne Ring, der Jessicas linke Hand ziert und verdächtig nach einem Trauring aussieht! "Oh mein Gott, ich wusste es! Mr. und Mrs. Fehlow", freut sich einer der aufmerksamen Follower, der in dem Schmuckstück offensichtlich ein eindeutiges Zeichen für eine Hochzeit der beiden sieht.

Steckt hinter dem Bild wirklich mehr als nur ein schöner Neujahrsgruß von Jessica an ihre Instagram-Gemeinde? Ob die Schauspielerin und ihr Daniel die Geschichte in Kürze auflösen werden, scheint eher fraglich, denn mit Infos über das gemeinsame Privatleben halten die beiden sich in der Regel eher zurück. Nach was sieht diese glänzende Neujahrs-Botschaft für euch aus – haben sich die beiden Stars das Ja-Wort gewesen? Stimmt ab!

Instagram / jessicaginkel.offiziell Jessica Ginkel, Schauspielerin

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Jessica Ginkel, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel an Weihnachten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de