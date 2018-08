Darauf haben ihre Fans lange Zeit gewartet. Seit der Geburt ihres zweiten Sprösslings im März dieses Jahres schwelgen Daniel Fehlow (43) und Jessica Ginkel (38) im absoluten Elternglück. Nachwuchs Nummer zwei macht ihr privates Quartett komplett – mit weiteren Infos hielten sich die GZSZ-Stars bisher aber zurück. Umso mehr dürften sich die Fans des Schauspielerpaares nun über einen neuen Social-Media-Post der stolzen Zweifachmama freuen: Pünktlich zu ihrem Geburtstag teilte Jessica einen süßen Familienschnappschuss!

Auf Instagram gewährte die Blondine nun einen goldigen Einblick in ihren Mamialltag – auch wenn das Vierergespann auf dem Pic nur von hinten zu sehen ist. Gemeinsam mit ihren drei Liebsten schlendert die 38-Jährige tiefenentspannt durch einen Park – hält dabei aber nicht nur den Kinderwagen fest, sondern auch ihren Schatz Daniel. Während sich die Turteltauben verliebte Blicke zuwerfen, bewacht ihr Sohnemann ganz aufmerksam sein kleines Geschwisterchen. "Gestern bin ich ganz gemütlich mit meinen Lieblingsmenschen in ein neues Lebensjahr spaziert", hielt die Berlin ihre Follower up to date. Neben einem Sonnen- und einem Herz-Emoji zeigen unter anderem auch die Hashtags #gesundheit und #liebe: Jessica könnte einfach nicht glücklicher sein!

Dem stolzen Papa und Familienoberhaupt geht es übrigens ganz genauso. Bereits kurz nach der Geburt seines zweiten Mini-Mes verriet der 43-Jährige im Interview, wie glücklich er sei. Wie froh er darüber ist, die 37-Jährige an seiner Seite zu wissen, betonte er gleich mit: "Wir haben ja Familienzuwachs bekommen und da kümmert sich meine Frau ganz wunderbar, da sie im Moment zum Glück nicht drehen muss".

MG RTL D / Frank Dicks Jessica Ginkel in "Der Lehrer"

MG RTL D / privat Nachwuchs von Daniel Fehlow und Jessica Ginkel

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler-Pärchen

