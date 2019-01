Hatten Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) ihre Familie schon immer so geplant? Die Social-Media-Beauty und der Rapper sollen Gerüchten zufolge schon im Mai ihr viertes Kind bekommen. Nach den Töchtern North (5) und Chicago und ihrem Sohnemann Saint (3) soll der vierte Spross wieder ein Junge werden. Genau so haben sich die baldigen Vierfach-Eltern ihre Familie wohl von Anfang an vorgestellt: Kim und Kanye sollen sich nämlich immer zwei Mädchen und zwei Jungs gewünscht haben!

Das verriet ein Insider jetzt dem Magazin People. "Sie haben immer darüber gesprochen, dass sie vier Kinder wollen: zwei Jungs und zwei Mädchen. Das war schon immer der Plan", erklärte die Quelle. Die ersten beiden Kinder brachte Kim selbst zur Welt. Bei Chicago engagierte das Promi-Paar dann eine Leihmutter. Damals hatte Kim verraten, dass sie bewusst eine weibliche befruchtete Eizelle für die künstliche Befruchtung ausgesucht haben. Bei dem jüngsten Familienzuwachs soll Kimye es dieses Mal genauso gemacht haben, nur dass sie sich dieses Mal eben für einen Jungen entschieden haben.

Damit haben die beiden aber nicht nur ihren eigenen Baby-Wunsch erfüllt. Auch die kleine North hofft wohl schon seit Langem auf einen zweiten kleinen Bruder. Und hat dafür laut Mama Kim auch eine logische Erklärung: "Sie hat neulich zu mir gesagt 'Mama, wir brauchen noch einen kleinen Bruder, damit Saint mich in Ruhe lässt. Dann könnten die Mädchen auf dieser Seite des Hauses bleiben und die Jungs auf der anderen'", plauderte Kim in dem Podcast Pretty Big Deal aus.

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

Getty Images Kim Kardashian bei "The Cher Show" in New York

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

