James Middleton (31) ist frisch verliebt. Knapp ein Jahr nach der Trennung von seiner Langzeit-Freundin Donna Air (39) zeigte sich der britische Unternehmer und Bruder von Herzogin Kate (36) nun ganz vertraut mit einer Blondine. Beim Familienurlaub in Frankreich turtelten die zwei, was das Zeug hielt – heiße Küsse inklusive. Wer die neue Frau an James' Seite ist, war nicht bekannt – bis jetzt: Nun gibt es erste Informationen über seine Herzdame.

Laut des US-Magazins People handelt es sich bei James' Freundin um Alizee Thevenet, eine Finanzanalystin aus London. Großbritannien ist nur einer von vielen Orten, in denen die Bilanz-Expertin bereits gelebt hat. "Ich hatte das Glück, in sechs verschiedenen Ländern aufzuwachsen: Deutschland, Indonesien, Chile, Frankreich, Belgien und England", schreibt die gebürtige Französin auf ihrem Profil bei LinkedIn, einem Netzwerk für Unternehmer. Sie habe deshalb einen multinationalen Hintergrund.

Schon am 4. Dezember wurde der jüngere Bruder von Herzogin Kate mit Alizee gesichtet. Gemeinsam besuchten sie einen Weihnachtsgottesdienst in London. Damals hatte die Beauty ihr Gesicht allerdings unter einem großen Hut versteckt und immer zu Boden geschaut, um den neugierigen Fotografen zu entkommen.

