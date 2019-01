Zwar etwas verspätet, aber nun soll es der Bund fürs Leben sein! Die Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler (43) verlobte sich bereits dreimal, das Jawort gab sie bisher nur einem Mann und wurde leider nur für insgesamt zwei Jahre Frau Leonhardt. Bei ihrem derzeitigen Partner Otto Steiner (55) sei sie sich allerdings sicher. Seit Oktober 2017 ist sie mit dem Produzenten zusammen, seit einem Jahr sind sie einander versprochen und wollten eigentlich schon an Silvester vor den Traualtar treten: In einem Interview verriet die TV-Darstellerin jetzt, dass sie aber noch in diesem Monat ja sagen will!

Über ihre zahlreichen Versuche, die große Liebe zu finden, scherzt die 43-Jährige kürzlich im Bild-Interview selbst: "Ich war mit meinen zahlreichen Verlobungen schon der Running Gag in der Familie!" Der Scherz sei nun jedoch zu Ende erzählt, denn die verschobene Eheschließung habe nichts an ihren Absichten geändert. Im Gegenteil: Der 55-jährige Mann sei ihr absoluter Traummann. "Standesamtlich werden wir noch diesen Monat heiraten. Im Sommer gibt's dann ein großes Fest mit Kirche und Tamtam in Bayern", erklärte sie ihre Pläne weiter.

Das baldige Hochzeitsfest soll schöner werden, als die Generalprobe vor fast zwei Jahrzehnten: Ein Feuerwerk, das damals anlässlich der Trauung gezündet wurde, setzte einen Baum in Brand und Mimi übergab sich schließlich sogar auf ihr Kleid: "Es war einfach keine gute Idee, auf einen fast leeren Magen den selbst gebrannten kroatischen Schnaps meines Onkels zu trinken", erinnerte sie sich. Das zweite Jawort will also gut geplant werden, damit es dieses Mal ein voller Erfolg wird.

WENN.com Otto Steiner und Mimi Fiedler bei der Hochzeit von Guido Maria Kretschmer

Andreas Rentz / Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

WENN.com Mimi Fiedler beim Deutschen Comedypreis 2017

