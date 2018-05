Schauspielerin Mimi Fiedler (42) wird ja sagen! Die beliebte Tatort-Darstellerin gab im März bekannt, dass sie ihre Rolle als Stuttgarter Kriminaltechnikerin Nika Banovic nach zehn Jahren und insgesamt 20 Folgen an den Nagel hängen wird – eine Enttäuschung für viele Fans. In ihrem Privatleben fängt dafür aber ein spannender neuer Abschnitt an, wie sie jetzt freudig verkündet: Pünktlich zum Jahreswechsel wird sie ihren Liebsten Otto Steiner (55) heiraten!

"Momentan ist der Plan, dass Otto und ich Silvester mit unserer Familie und unseren engsten Freunden standesamtlich heiraten. Nach den Feierlichkeiten wollen wir alle gemeinsam in den Urlaub", verriet die Bald-Braut vor Kurzem der Zeitschrift Closer. Im kommenden Sommer soll dann eine große Party anstehen, wobei noch nicht klar ist, ob die Sause in Mimis Heimat Kroatien oder in München steigen wird. Kennengelernt haben sich die Turteltauben im vergangenen Jahr bei der "Paul Panzer Show", deren Produzent der zukünftige Bräutigam ist.

Bei ihrem ersten Treffen sei die Anziehung der beiden so stark gewesen, dass sie später ihre damaligen Partner für die neue Liebe verließen – und das, obwohl Mimi zu der Zeit sogar mit Schauspieler Bernhard Bettermann (53) verlobt war. "Ich bin mir so was von sicher. Ich bin bei ihm und mit ihm zu Hause angekommen. Das ist ein glasklares Gefühl. Und es fühlt sich unglaublich schön an", kommentierte die 42-Jährige ihre persönliche Beziehungsgeschichte.

Andreas Rentz/Getty Images Mimi Fiedler bei einer Veranstaltung

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Mimi Fiedler beim Deutschen Comedypreis in Köln

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Bernhard Bettermann und Mimi Fiedler auf dem Leipziger Opernball 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de