Versuchen die Ladys aus der neunten Der Bachelor-Staffel etwa, ihre Vorgängerinnen zu toppen? Am Mittwochabend ging die Kult-Kuppelshow um den begehrten Rosenverteiler in die nächste Runde. 20 liebeswütige Ladys wollten das Herz des Basketballers Andrej Mangold (31) erobern – und dafür war ihnen offenbar jedes Mittel recht! In der ersten Nacht der Rosen stürzten sich die Flirt-Freundinnen ohne Rücksicht auf ihre Mitstreiterinnen auf Andrej, unterbrachen sogar Gespräche unter vier Augen. Das war zu viel, findet Ex-Bachelor-Babe Janina Celine Jahn (24). Ihr komme es so vor, als ob die Girls mit Absicht noch eine Schippe drauflegen wollen.

"Ich fand es ein bisschen krass, wie die Mädels auf den Bachelor zugegangen sind. In unserer Staffel war das nicht so extrem, dass die Einzelgespräche so gecrasht wurden", plauderte die Blondine im Promiflash-Interview aus, die vor einem Jahr um die letzte Schnittblume von Daniel Völz (33) buhlte. Ihr habe der 1,90 Meter große Sportler sogar leid getan, weil seine Konversationen immer wieder durch irgendwelche Störenfriede unterbrochen wurden. "Das kam so ein bisschen so rüber, als hätten die sich unsere Staffel angeguckt, einstudiert und versucht, das irgendwie noch krasser zu machen", sagte sie außerdem.

Tatsächlich hatte Andrej am Abend des großen Kennenlernens keine freie Minute. Eine nach der anderen entführte ihn für ein Schwätzchen – selbst in diese wurde von einigen hemmungslos hineingegrätscht. "Das ist wie ein Abklatschen", bemerkte auch Kandidatin Kimberley Schulz mit sarkastischem Unterton.

