Sexy Post von Lena Meyer-Landrut (27)! Nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Thank You" im November hat sich die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin dazu entschieden, die ersten Tage des neuen Jahres mit einem Urlaub am Strand einzuleiten. An der sommerlichen Auszeit lässt sie auch ihre Fans teilhaben: Im Netz meldete sie sich mit heißen Pics vom Meer – und machte dabei eine unglaublich gute Figur!

Auf ihrer Instragram-Seite gewährte die 27-Jährige Einblicke in ihre ersten Stunden des neuen Jahres. Ihre Vorsätze für 2019 scheinen ganz klar zu sein: "Schlafen, essen, bräunen, lesen, schlafen, essen, bräunen, lesen, schlafen", schrieb die gebürtige Hannoveranerin zu ihrem Posting. Ihre entspannte Tagesplanung beinhaltete aber auch einen Spaziergang am Strand. Im knappen weißen Shirt und einer gestreiften Bikinihose ließ sich Lena ablichten und präsentierte ihren sexy Körper.

Bereits nach ihrer vierwöchigen Social-Media-Auszeit im März überzeugte Lena zwei Monate später in einem hotten Einteiler unter der Sonne von Cannes. Schon damals überhäuften sie ihre Follower mit unzähligen Komplimenten zu ihrem Traumbody.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut an Silvester 2018

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in Cannes

