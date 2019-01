Verpatztes Timing! Noch im Februar 2018 verriet Topmodel Heidi Klum (45) in einer TV-Show, dass sie ein Auge auf Rapper Drake (32) geworfen hat. Damals war die Modelmama noch Single. Doch Drake hatte anscheinend zu spät reagiert, denn kurz darauf stand schon Tom Kaulitz (29) in den Startlöchern. Die Folge: Heidi musste dem Musiker eine Abfuhr erteilen. Der Vorfall wurde öffentlich und schlug Wellen. Nun hat sich die 45-Jährige bei ihrem einstigen Schwarm entschuldigt – und der kontert mit einer unerwarteten Reaktion!

Kurz vor Weihnachten war Heidi erneut in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) zu Gast und plauderte dort aus dem Nähkästchen. Als Ellen sie fragte, ob sich Drake nochmal bei ihr gemeldet hätte, antwortete Heidi: "Nein, aber ich habe es getan. Ich habe mich entschuldigt, weil ich weiß, was für große Welle ich ausgelöst habe, nachdem ich hier war." Heidi schickte via Smartphone eine Message und Drake habe ihr auch geantwortet. Doch mit dieser Reaktion hatte sie nicht gerechnet: Drake schickte lediglich ein Emoji, das deutlich signalisierte, dass er von der ganzen Geschichte nicht begeistert sei – und sonst nichts.

Doch damit dürfte die deutsche Beauty gut klarkommen. Denn sie schwebt aktuell voll im Liebesglück. Kurz nach dem Interview bei Ellen wurde schließlich die Verlobung von ihr und Freund Tom bekanntgegeben.

Frazer Harrison/Getty Images Topmodel Heidi Klum bei den American Music Awards 2018

Getty Images Drake in Wimbledon

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

