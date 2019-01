Starker Konter-Kommentar von Gerda Lewis (26)! Die ehemalige Kandidatin von Germany's next Topmodel musste sich vor einigen Wochen einem wahren Shitstorm stellen: Auf Instagram teilte die Beauty mit ihren Followern ihre jüngsten Fashion-Errungenschaften – und wurde danach heftig für ihre neuen Designer-Handtaschen kritisiert. Ihrem Ärger über die fiesen Äußerungen machte die Influencerin bereits Luft. Jetzt legte Gerda noch einmal nach und zeigt, wie man cool mit den Hasstiraden im Netz umgeht!

Per Instagram-Post gab die 26-Jährige Einblicke in ihren Urlaub und postete ein Bikini-Bild vom gut gelaunten Planschen im Meer. Das Pikante an ihrem Social-Media-Beitrag waren jedoch nicht ihre Kurven, sondern die Zeilen, die Gerda dazu schrieb: "In der einen Woche lieben sie mich, in der nächsten hassen sie mich. In beiden Wochen werde ich bezahlt", reagierte die TV-Bekanntheit auf die Rückmeldungen ihrer Hater. Ob diese Worte für Ruhe unter den missgünstigen Followern sorgen wird, darf allerdings bezweifelt werden.

In einer Instagram-Story hatte das gefragte Model seinem Ärger zum Handtaschen-Shitstorm schon vor dem Posting Luft gemacht: "Ganz ehrlich, ich kaufe mir so viele Designer-Handtaschen, wie ich es will. Ist mir scheißegal, wer was dazu sagt oder wer das nicht gut findet." Klare Ansage!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis am Strand

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de