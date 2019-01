Beyoncé (37) und Jay-Z (49) sind nicht nur absolute Megastars im Musikbusiness, sie führen auch seit Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Blue Ivy (6) hatten vor 18 Monaten die Zwillinge Rumi und Sir Carter ihr Glück gekrönt. Zum Jahresabschluss überraschte die Sängerin ihre Fans jetzt mit einem ganz besonderen Geschenk: Sie veröffentlichte ein seltenes Bild ihrer Zwillinge.

Beyoncé achtet strikt auf ihre Privatsphäre und gewährt nur selten intime Einblicke in ihr Leben. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 37-Jährige nun in einem Video ihren persönlichen Jahresrückblick und überraschte mit privaten Aufnahmen. Das Video spielt in einem rasanten Tempo besondere Momente der vergangenen zwölf Monate ab. Ein Foto zeigt die Grammy-Gewinnerin auch zusammen mit ihren süßen Zwillingen – eine absolute Seltenheit. Bisher existieren nicht viele Fotos der Sprösslinge.

Ein anderer Ausschnitt des Posts zeigt Beyoncé zusammen mit ihrem Ehemann Jay-Z bei ihrer zweiten Hochzeit. Erst im Juni hatte das Glamour-Paar sein Ehegelübte zum zehnten Jahrestag erneuert. Neben diesem sehr privaten Material finden auch Solo-Momente der RnB-Queen ihren Platz in dem Throwback-Clip: Von verschiedenen Magazincovern bis zu aufregenden Liveauftritten – Beyoncé hatte 2018 einiges zu bieten!

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei den Grammy Awards

Getty Images Beyoncé, Jay-Z und Blue Ivy bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Beyonce bei den Grammy Awards 2015

