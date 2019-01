Scarlett Gartmann (25) gibt ihren Fans ein Schwangerschafts-Update! Das Model und ihr Freund Marco Reus (29) ließen im vergangenen Oktober die Baby-Bombe platzen: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bis vor wenigen Wochen wunderten sich die Follower noch, warum bei der Blondine denn noch kein richtiges Bäuchlein zu sehen ist. Doch ihr aktuelles Pic lässt keine Fragen mehr offen: Scarlett präsentiert im Netz nun ihre pralle XXL-Kugel!

Seit der offiziellen Bekanntgabe der freudigen Schwangerschafts-News hält die 25-Jährige die Internet-Community mit regelmäßigen Schnappschüssen von sich auf dem Laufenden. Das neueste Pic zeigt Scarlett nicht nur lächelnd in Sportkleidung, sondern gewährt ihren Followern auch einen Blick auf den immer runder werdenden Bauch. "Oh Baby", schrieb die Beauty zu der Momentaufnahme auf Instagram und fügte dem Posting noch den Hashtag #AchterMonat hinzu. Die User zeigten sich mit Kommentaren wie "Oh, wie wunderschön du bist" von dem Anblick total begeistert.

Scarlett und Marco verkündeten den bevorstehenden Familienzuwachs mit einem niedlichen Foto, das die beiden Turteltäubchen mit einem Paar Baby-Schuhe zeigt. "Heute möchten wir eine wunderbare Nachricht mit euch teilen: Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin", schrieb der Profi-Kicker damals auf Instagram.

ActionPress / Francesco Gulotta Scarlett Gartmann, Model

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im September 2018

Instagram / marcinho11 Marco Reus und Scarlett Gartmann

