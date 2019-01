Hat Kourtney Kardashian (39) etwa doch ein Problem mit Sofia Richie (20)? Eigentlich scheinen sie eine perfekte Patchworkfamilie zu sein. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (35) und seiner neuen Freundin Sofia feierte der Keeping up with the Kardashians-Star den Jahreswechsel. Im Skigebiet Aspen, Colorado, sollen die drei beim Dinner gesichtet worden sein. Doch ein Insider verrät jetzt: Kourtney soll eifersüchtig auf die 20-Jährige sein!

Wie eine Quelle aus dem Umfeld des Reality-Stars gegenüber dem US-Onlinemagazin Hollywood Life offenbarte, soll die 39-Jährige ein Problem damit haben, dass Sofia fast 20 Jahre jünger ist als sie. "Kourtney kann nicht anders, als sich mit Sofia zu konkurrieren, wenn sie in ihrer Nähe ist", erzählt der Insider. "Sie arbeitet wirklich hart daran, immer fit, glamourös und niedlich auszusehen, besonders wenn sie weiß, dass sie Zeit mit Sofia verbringt", meint der Informant weiter.

Dennoch versuche Kourtney alles, um eine vernünftige Beziehung zu der neuen Freundin ihres Ex aufzubauen. Immerhin ist der gemeinsame Ski-Trip nicht der erste Urlaub, den das Dreiergespann miteinander verbracht hat. Kurz nach Weihnachten verreisten sie zusammen nach Mexiko. "Was könnte ein Mann denn noch haben wollen?", teilte der dreifache Papa ein Schnappschuss mit seinen Fans und ließ diese an dem Kurztrip teilhaben.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2018

Rodin Eckenroth/Getty Images, MEGA Scott Disick, Sofia Richie und Kourtney Kardashian, Collage

Instagram / letthelordbewithyou Kourtney Kardashian, Scott Disick und Sofia Richie

