Sie sind zu einer wahren Patchworkfamilie zusammengewachsen: Seit über einem Jahr sind Scott Disick (35) und Sofia Richie (20) jetzt ein Paar. Am Anfang konnte sich seine Ex-Freundin und die Mutter seiner drei Kinder, Kourtney Kardashian (39), nicht so mit dieser Situation anfreunden. Doch mittlerweile hat sich der Keeping up with the Kardashians-Star mit dieser Konstellation angefreundet: Das Trio feierte jetzt zusammen Silvester!

Pünktlich zum Jahreswechsel reiste ein Teil des Kardashian-Jenner-Clans ins Skigebiet Aspen, Colorado. Darunter waren auch der Ex der 39-Jährigen und seine 15 Jahre jüngere Flamme. Inzwischen ist das aber kein Problem mehr für Kourt: Wie Daily Mail jetzt berichtet sind die drei zusammen mit Kim und Kanye West einen Tag vor Silvester beim Dinner abgelichtet worden.

Dies ist allerdings nicht der erste Trip, den Scott und Sofia mit seiner Ex gemacht haben. Kurz nach Weihnachten verreisten die drei zusammen nach Mexiko. Der selbst ernannte Lord ließ an diesem Kurztrip natürlich auch seine Follower teilhaben und teilte einen Schnappschuss mit den Ladys: "Was könnte ein Mann denn noch haben wollen?"

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Sohn Reign in Aspen 2018

Instagram / letthelordbewithyou Kourtney Kardashian, Scott Disick und Sofia Richie

Dan Bathie / Spacesuit Media / SplashNews.com Sofia Richie und Scott Disick

Würdet ihr jemals mit dem oder der Ex eures Partners zusammen Silvester feiern? Ja, warum nicht? Nein, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



