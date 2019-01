Derzeit diskutiert das Internet über ein lustiges Video von Madonna (60), das auf Instagram hochgeladen wurde. Es zeigt einen Auftritt der Pop-Ikone am Silvesterabend im berühmten Stonewall Inn, einem legendären LGBTQ-Klub in Manhattan. Das Besondere dabei: Die Sängerin hat plötzlich einen XXL-Po! Die Fangemeinde rätselt nun, ob an ihrem Gesäß nur die Mikrofonsteuerung unvorteilhaft angebracht war, oder ob sich die 60-Jährige Po-Implantate hat einsetzen lassen. Jetzt findet Madonna selbst klare Worte zum Backen-Gate!

In einem knappen Neujahrsgruß meldet sich der Superstar mit einem verführerisch dreinblickenden Porträt auf Instagram zu Wort. "Von niemandem verzweifelt die Zustimmung gesucht", kommentiert die Sängerin den Post – eine Referenz auf ihren Film "Susan verzweifelt gesucht" von 1985 – und schreibt weiter: "Ich habe das Recht, über meinen Körper frei zu verfügen, wie jeder andere!" Ob Madonna also bei ihrem Hinterteil hat nachhelfen lassen, bleibt nach wie vor reine Spekulation.

Ihre Einstellung zu dem Thema hat die "Vogue"-Interpretin dafür aber mehr als deutlich gemacht. Mit den Hashtags #Freiheit, #Respekt, #KeineAngst und #KeineDiskriminierung schließt sie ihre knappe Neujahrsansprache – ein nachträglicher Verweis auf ihren Auftritt im Stonewall Inn für die LGBTQ-Community. Klingt für euch Madonnas Statement eher nach einem Dementi oder einer Bestätigung? Stimmt ab!

Instagram / micheleruiznyc Madonna und ihr Sohn David bei einem Auftritt in New York

Anzeige

Stephen Lovekin / Getty Images Popstar Madonna bei einem Event in New York

Anzeige

Getty Images Madonna bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de