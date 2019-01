Sie haben gebangt und gekämpft! Nicht nur die Fans waren Feuer und Flamme, als Faisal Kawusi (27), Rafael van der Vaart (35), Lilly Becker (42), Markus Krebs und Jimi Blue Ochsenknecht (27) bei der Promi-Darts-WM 2019 vor die Scheibe traten. Dank der Unterstützung und des intensiven Trainings von professionellen Darts-Spielern lieferten die Stars ein regelrechtes Sport-Spektakel ab. Einer von ihnen durfte sich am Ende gemeinsam mit seinem Profi über den Sieg freuen: Jimi Blue sicherte sich den Pokal!

Während sich die Komiker-Fraktion schon recht früh geschlagen geben musste, kamen Boris Beckers (51) Ex Lilly und Sylvie Meis (40)' einstiger Gatte Rafael immerhin ins erste Halbfinale. Zwar glänzte das Model mit ihrer Darts-Leistung, doch Rafaels Pfeile trafen am Ende einfach besser – er durfte sich nach dem Match Finalist nennen. Im zweiten Halbfinale gaben sich Football-Experte Patrick Esume und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht die Ehre – der "Die wilden Kerle"-Star setzte sich gegen seinen Kontrahenten durch und zog ins Finale ein.

Am Ende standen sich Rafael mit dem holländischen Darts-Weltmeister Michael van Gerwen und Jimi gegenüber – an seiner Seite: Deutschlands erfolgreichster Darter Max Hopp. Die Zuschauer rasteten förmlich aus: Team Niederlande gegen Team Deutschland. Nach einem spannenden Duell landeten Jimi und Max den entscheidenden Treffer: "Ich habe auch nicht damit gerechnet. Aber es hatte so eine Gruppendynamik, wir haben das zusammen aufgebaut. Wir freuen uns riesig", triumphierte Jimi anschließend.

