Wer hätte in diesem putzigen Kind wohl Sophia Thomalla (29) erkannt? Das Model ist in Deutschland besonders für ihre heißen Looks und frechen Aussagen bekannt – denn die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (53) ist total selbstbewusst und zeigt gerne, was sie hat. Doch auch die schöne Moderatorin aus Berlin hat mal ganz klein angefangen: Promiflash zeigt euch zuckersüße Bilder aus Sophias Kindheit!

Geht's denn noch niedlicher? Alte Archiv-Aufnahmen von 1993 zeigen Sophia als kleines Mädchen. Noch ganz schüchtern sitzt die damals Dreijährige auf dem Arm ihrer stolzen Mutter und blickt unsicher in die Kamera. Ihren inzwischen berüchtigten Model-Blick hat das TV-Gesicht aber schon damals drauf – denn auf ruhige Bilder folgen sogleich mehrere in cooler Pose.

Spätestens als Teenagerin hat Sophia eben jenen Blick schon perfektioniert: Bereits während ihrer ersten Dreharbeiten zum ARD-Krimi "Gib jedem seinen eigenen Tod" in Italien durften sich die anwesenden Fotografen über den sexy-gelangweilten Gesichtsausdruck der Nachwuchs-Darstellerin freuen. Hättet ihr Sophia auf den alten Bildern erkannt? Stimmt unten ab.

Peter Clay/face to face, Action Press Sophia Thomalla und ihre Mutter Simone, 1993

Peter Clay/face to face Sophia und Simone Thomalla im Mai 1993

SUCCO,RALF, Action Press Sophia Thomalla während der Dreharbeiten zu "Gib jedem seinen eigenen Tod", 2005

