Romantischer Start ins neue Jahr! Nach monatelangem Versteckspiel machte Anna Hofbauer (30) ihre Liebe zu Marc Barthel (29) im vergangenen Jahr endlich öffentlich. Mittlerweile sind die Ex-Bachelorette und der Schauspieler seit über einem Jahr unzertrennlich. Und obwohl die beiden ein eingespieltes Team sind, schafft es Marc immer wieder, seine Traumfrau zu überraschen: Er fuhr mit seiner Anna sogar ganz spontan für zwei Tage nach Paris!

Annas Vorsatz für 2019: Spontaneität! Nach einem gemeinsamen Frühstück am Neujahrstag bei ihren Eltern seien sie und Marc auf dem Weg zurück ins Allgäu gewesen – als plötzlich ein Verkehrsschild nach Paris vor ihnen auftauchte, wie Anna zu einem Instagram-Schnappschuss vorm Eiffelturm schrieb. Marcs verrückte Idee: ein Abstecher in die Stadt der Liebe! Während die Musicaldarstellerin noch über einen anstehenden Auftritt, das fehlende Hotel und nicht passende Klamotten nachgedacht habe, hat der TV-Star kurzerhand den Blinker gesetzt und sei nach Frankreich gefahren!

Für Anna offenbar ein unvergesslicher Trip. "Auf der Fahrt haben wir ein total süßes, kleines Zimmer in einem Hotel in der Nähe vom Moulin Rouge gebucht, laut französische Musik gehört und was soll ich sagen, es war die beste Entscheidung, die wir gleich zu Beginn des Jahres treffen konnten", schwärmte sie. Sie rief ihre Follower auf, es ihnen gleich zu tun und einfach mal spontan zu sein. Ihren Post beendete sie mit einer süßen Liebeserklärung an ihren Marc: "Eines, das Wichtigste, möchte ich noch ganz kurz los werden: Danke für alles mein Herz!"

WENN.com Marc Barthel und Anna Hofbauer bei der Eröffnung des Christmas Garden in Berlin

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer

Becher/WENN.com Anna Hofbauer und Marc Barthel beim Studio Hamburg Nachwuchspreis

