Frischer Wind weht durch die vier Wände vom schüchternen Schweißer Waldemar! Der 54-Jährige sucht bei Schwiegertochter gesucht das große Liebesglück und hat dafür gleich drei Damen zur Auswahl. Die wohl wichtigste Frau in Waldemars Leben ist und bleibt jedoch Mutter Elsbeth. Zunächst schien sie eher abgeklärt und cool mit der TV-Brautschau umzugehen. Doch bei dem Gedanken an die ungewisse Zukunft ihres Sohnemannes brachen dickste Krokodilstränen aus der 84-Jährigen heraus – mit denen sie allesamt ansteckte…

Besonders eines versetzt Elsbeth während des Kennenlernens bei Kaffee und Kuchen in Angst und Bange: "Ich gehe nicht fort. Wenn Waldemar weggeht, muss ich ins Heim gehen", brachte sie schweren Herzens hervor und brach in bitterliche Tränen aus. Mit einem Mal wurde aus dem bis dato gut gelaunten Grüppchen eine rührselige Dessert-Runde – doch ihre potenziellen Schwiegertöchter in spe konnten die rüstige Rentnerin beruhigen. "Waldemar wird da bleiben und eine von uns auch. Jetzt geb' ich dir einen Kuss, ja?", wandte sich Hasenhalterin Célia sofort an Mama Elsbeth.

Ob die Brasilianerin damit schon einen Stein bei Elsbeth im Brett hat? Immerhin konnte sie zunächst nicht bei ihrer möglichen Schwiegermutter punkten: Ihr tierisches Mitbringsel kam bei Elsbeth nämlich gar nicht gut an: "Im Haus will ich keinen Hasen haben. Das kann ich nicht ab", stellte sie klar.

