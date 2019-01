Nach langer Geheimniskrämerei hatte Justin Bieber (24) zu Thanksgiving endlich offiziell bestätigt, dass er nun ein verheirateter Mann ist. Auch Monate nach seiner Vermählung mit Hailey (22) schweben die beiden auf Wolke sieben und schlendern immer wieder verliebt durch die Straßen. Trotz der süßen Aufnahmen jetzt die Überraschung: Justin und das Model fühlen sich noch immer nicht wie ein Ehepaar!

Ein Insider verriet gegenüber HollywoodLife: "Noch keine große Hochzeitsfeier gefeiert zu haben, brachte Wunder in ihre Beziehung. Es fühlt sich immer noch so an, als gäbe es etwas, auf das sie sich freuen können, und es fühlt sich fast so an, als würden sie sich immer noch daten." Irgendwann möchte das Paar ihre kirchliche Trauung nachholen. "Aber das zu tun, was sie gerade tun und legal verheiratet zu sein, ist für sie ein Nervenkitzel, weil sie sich um nichts mehr sorgen müssen", so die Quelle weiter.

Ob große Feier oder nicht, die Ehe mit Hailey zu genießen und nicht ständig auf Tour zu sein, scheint dem Popstar sichtlich gut zu tun. Das beweisen auch immer wieder superverliebte Turtel-Schnappschüsse, die die Biebers auf ihren Instagram-Accounts teilen. "Justin fühlt sich freier als jemals zuvor in seinem Leben", so eine weitere Quelle gegenüber HollywoodLife.

Rachpoot/MEGA Justin Bieber und Hailey in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber im Juli 2018 auf den Bahamas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de