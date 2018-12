Hailey Bieber (22) blickt emotional auf das vergangene Jahr zurück! 2018 dürfte für das Model aufregend gewesen sein: Obwohl im Frühjahr noch Liebesgerüchte um Hailey und Shawn Mendes (20) kursiert waren, verlobte die Blondine sich nur wenige Monate später mit Popstar Justin Bieber (24). Im Spätsommer folgte dann auch schon die Eheschließung. Für ihre Fans ließ die Influencerin nun die vergangenen 365 Tage Revue passieren – und teilte bisher unbekannte Bilder von sich und ihrem Ehemann!

In ihrer Instagram-Story startete Hailey pünktlich zum Jahresende einen Rückblick auf die vergangenen Monate. Erst ab dem gekennzeichneten Monat Juni tauchen die ersten Schnappschüsse mit Justin in der Diashow auf. Vor allem ein Foto aus dem Juli dürfte ihre Fans zum Kreischen bringen: Verliebt strahlt das Paar in die Kamera, während es im Urlaub auf den Bahamas in einem Golf-Buggy unterwegs ist. Ganz auffällig: An Haileys Hand blitzt bereits ihr prunkvoller Verlobungsring – das Pic dürfte also kurz nach dem Kniefall ihres Gatten entstanden sein.

Doch das vermeintliche Frisch-Verlobt-Bild ist nicht der einzige Hingucker in der Story: Weitere Momentaufnahmen zeigen das Paar im Partnerlook bei einem Sport-Event, mit seinem Hündchen Oscar kuschelnd oder auf dem Weg zu seinem Privatjet. Womit die beiden ihre Fans wohl im kommenden Jahr verzaubern werden?

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber im Juli 2018 auf den Bahamas

Instagram / haileybieber Justin Bieber mit seinem Hund im Dezember 2018

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber im November 2018

