Was lange währt, wird endlich gut! Sechs Jahre lang haben sich David Hasselhoff (66) und Hayley Roberts gedatet. Im Sommer 2018 wurde die Romanze schließlich bei einer italienischen Zeremonie in Apulien mit dem Jawort besiegelt. Seitdem gehörten gemeinsame Aufnahmen des Paares in der Öffentlichkeit allerdings eher zur Seltenheit. Jetzt wurde der Baywatch-Star am Neujahrstag mit seiner neuen Frau im spanischen Marbella gesichtet – und die beiden wirkten rundum happy!

Paparazzibilder zeigen David und Hayley glücklich strahlend bei einem Spaziergang unter der spanischen Sonne. Der 66-jährige Schauspieler sah mit seinen schwarzen Shorts, der Baseballmütze und einem weißen T-Shirt, auf dem sein legendärer Slogan "Don't hassel the Hoff" zu lesen war, total erholt aus. Seine tatsächlich fast drei Jahrzehnte jüngere, frischgebackene Ehefrau Hayley trug ein farblich auf ihn abgestimmtes Nadelstreifen-Minikleid mit braunen Lederstiefeletten. Das süße Pärchen wirkte frisch verliebt und strahlte bis über beide Ohren.

David und Hayley hatten sich bei der Castingshow Britain's Got Talent kennengelernt, wo der "Knight Rider"-Star als Jurymitglied auftrat. Eigentlich hatte Hayley ihn damals nur um ein Autogramm gebeten – wie es scheint, hat sie aber gleich den ganzen "The Hoff" dazubekommen.

Jesse Grant/Getty Images Hayley Roberts und David Hasselhoff bei der Filmpremiere von "Black Panther"

MEGA Hayley Roberts und David Hasselhoff am Neujahrstag

Getty Images Hayley Roberts und David Hasselhoff beim Rugby World Cup 2015

