Diesen Tag werden David Hasselhoff (66) und Hayley Roberts wohl nicht so schnell vergessen! Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben sich der Schauspieler und das Model Ende Juli endlich das Jawort. Aufgrund ihrer vollen Terminkalender mussten die beiden ihre Hochzeit immer wieder verschieben. Doch umso schöner scheint ihre Trauung dann gewesen zu sein: Auf ihrem Social-Media-Kanal schwelgt die Blondine aktuell in Erinnerungen an den großen Tag – zahlreiche Bilder inklusive!

"Ich habe diesen Tag, mein Kleid, die Location, das italienische Apulien und die Dekoration einfach geliebt. Und natürlich diesen Mann", kommentiert Hayley auf ihrem Instagram-Kanal ein Bild ihrer Hochzeit, das sie eng tanzend mit ihrem David zeigt. Seit einigen Tagen teilt die 38-Jährige im Netz immer wieder Fotos ihrer romantischen Trauung, auf denen ihre Follower auch erstmals einen Blick auf ihr Brautkleid werfen können. In einem weißen Spitzentraum mit Carmen-Ausschnitt hat sie mit ihrem Liebsten den Bund fürs Leben geschlossen.

David und Hayley schworen sich im engsten Familienkreis die ewige Liebe. Für die märchenhafte Sause hatten sie in der italienischen Region Apulien eine luxuriöse Villa gemietet. Für den Baywatch-Star war es bereits die dritte Hochzeit. Nach seinen gescheiterten Ehen mit Catherine Hickland und Pamela Bach hofft er nun, dass sein Glück mit Hayley für immer hält.

