Der Ballermann ohne Mallorcas selbst ernannten König Jürgen Drews (73)? Unvorstellbar – und doch eventuell bald harte Realität. Seit 1976 zählt der Musiker unumstritten zu einem der Kultgesichter der berühmten Partymeile. "Ein Bett im Kornfeld" ist sein wohl bekanntester Klassiker, den jährlich unzählige Inselurlauber im Megapark mitgrölen. Doch damit könnte demnächst Schluss sein: Jürgen will unter keinen Umständen mehr nachts auftreten.

Einmal pro Woche gibt der 73-Jährige seine Hits zum Besten – in der Hauptsaison sogar zweimal. Auch die Verhandlungen für 2019 sollen schon laufen, erklärte Jürgen im Bild-Interview. Aber unter völlig neuen Voraussetzungen: "Ich habe klar gemacht: Ich bin spätestens 22.30 Uhr auf der Bühne – oder eben nicht. Dann sollen sie sich einen anderen suchen. Nie wieder gehe ich spät nachts auf die Bühne". Geht mit der Auftritts-Deadline nun auch ein kompletter Karriere-Rückzug einher? "Ich spiele so viele Konzerte in Deutschland", sagte der Schlagerstar und konnte aufgebrachte Gemüter beruhigen: "Die Bühne verlasse ich noch lange nicht."

Auch der Baleareninsel wolle er so schnell nicht den Rücken kehren. "Mallorca ist auch ohne Auftritt schön, meine Frau Ramona und ich haben da ja noch immer unser Häuschen. Ich fühle mich dort sehr wohl", beteuerte Jürgen.

ActionPress/imagebroker.com Jürgen Drews, Schlagersänger

Sean Gallup/GettyImages Ramona und Jürgen Drews

ActionPress/United Archives GmbH Jürgen Drews im Film "Ballermann 6"

