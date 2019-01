Dieser sonnige Gruß ging wohl nach hinten los! Die Eurovision Song Contest-Gewinnerin von 2010 genießt nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Thank You" den Jahresbeginn am Strand. In regelmäßigen Abständen hält Lena Meyer-Landrut (27) ihre Fans mit Fotos aus dem Urlaub auf dem Laufenden – unter anderem mit einem sexy Bikini-Pic! Neben dem supertrainierten Körper meint ein Teil der Follower beim genauerer Betrachtung Makel zu erkennen: Lena habe Füße wie eine Figur aus Herr der Ringe!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die Sängerin aktuell gut gelaunt. "Hatte einen schönen Tag am Strand", kommentiert sie ihren sommerlichen Schnappschuss aus Doha – und ihre treuen Fans sind beim Anblick des Popstars begeistert: "Wow, super Body, alles perfekt" oder "Toller Körper", schreiben sie. Währenddessen konzentrieren sich ihre Hater auf untere Körperregionen: "So schöne Beine und die Füße kommen so adrig und sehnig", wettert einer. Ein anderer User meint: "Füße wie ein Hobbit!"

Schon in der Vergangenheit hat sich Lena mit Cybermobbing auseinandergesetzt. Im November postete die The Voice Kids-Jurorin ein Bild, auf dem sie vor einem Spiegel posiert – auf dem in schwarzen Buchstaben übelste Beleidigungen stehen. Immer wieder gerät der Körper der Musikerin in den Fokus der Kritik – sie sei angeblich viel zu dünn.

