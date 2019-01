Ein Ende des langen Wartens ist endlich in Sicht! Schon seit Wochen macht Heidi Klum (45) ihre Fans immer wieder heiß auf die neue Staffel von Germany's next Topmodel! Mit ihrem eigenen Social-Media-Profil ging die Model-Mama sogar mehrmals live, um den treuen GNTM-Fans vorab erste Einblicke in die Sendung zu liefern. Erst kürzlich zog dann der erste Trailer zur 14. Ausgabe der Modelshow Aufmerksamkeit auf sich. Ein Sendetermin wurde darin allerdings noch nicht genannt. Aber jetzt steht das Startdatum endlich fest!

Ab dem 7. Februar 2019 heißt es wieder Woche für Woche "Ich habe leider kein Foto für dich". Jubelschreie, Tränenausbrüche, Zickereien – das alles darf der Zuschauer schon in wenigen Wochen vom heimischen Sofa aus verfolgen, wie jetzt auf Instagram bekannt wurde. "Seid ihr bereit für neue Models und aufregende Shootings?", heißt es auf dem offiziellen Account des beliebten Formats.

Nicht nur neue Gesichter sorgen für Abwechslung, auch das Format selbst soll eine Frischzellenkur erhalten haben. Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) werden anders als in den vergangenen Jahren nicht mehr fest in der Jury sein. Stattdessen soll sich Heidi für ein Rotationsverfahren entschieden haben: Jede Woche werden sie andere Gastjuroren bei den schweren Entscheidungen unterstützen.

MEGA Heidi Klum

Heidi Klum im "GNTM"-Finale 2018 Heidi Klum im GNTM-Finale 2018

Johnny Louis/WENN.com Heidi Klum bei einer Ocean Drive Magazine-Party

