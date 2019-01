Michael Wendler (46) ist anscheinend wirklich wieder verliebt! Erst vergangenen Oktober gab der Schlagerstar nach 28 gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Ehefrau Claudia Norberg bekannt. Doch lange ist der "Sie liebt den DJ"-Interpret offenbar nicht solo geblieben – in der 18-jährigen Laura M. soll er eine neue Freundin gefunden haben. Jetzt tauchten die ersten Paparazzi-Pics von Michael und Laura auf – und sie wirken total vertraut miteinander!

Ganz ungeniert spazieren der Wendler und die 18-Jährige Händchen haltend durch das sonnige Miami! Auch auf weiteren Bildern ihres gemeinsamen Tages machen die Zwei einen ziemlich verknallten Eindruck: Egal ob im Café, im Parkhaus oder am Strand – der Schlagerstar hält stets Körperkontakt zu der hübschen Brünetten, die den 46-Jährigen wohl überhaupt nicht mehr aus den Augen lassen will! Diesen Aufnahmen nach zu urteilen, scheinen die Turteltauben nicht mehr an einem Versteckspiel interessiert zu sein.

Als Michaels Ex Claudia aktuelle Fotos der beiden sah, seien viele Emotionen in ihr ausgelöst worden – die Blondine habe nicht einmal gewusst, dass Laura 18 Jahre jung ist! "Ich denke, dass das jede Frau nachvollziehen kann", offenbarte sie gegenüber Bild.

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Sascha Steinbach / Getty Images Michael Wendler bei Promi Big Brother

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg, Noch-Ehefrau von Michael Wendler

