Es wird "königlich" bei Deutschland sucht den Superstar! Nicht etwa, weil Marie Wegener (17) im Vorjahr mit ihrer gleichnamigen Nummer den Sieg absahnte, sondern weil die Juroren um Dieter Bohlen (64) und Co. hohen Besuch erwarten! Heute Abend geht es in der zweiten Folge der 16. Staffel wieder um den Einzug in den Recall. Da lässt sich selbst der Adel nicht zweimal bitten: Unter die Kandidaten mischt sich Prinz Ralph Laurenz von Arabien!

Bei dem jungen Mann handelt es sich jedoch keinesfalls um einen richtigen Prinzen! Laurenz Balz setzt lediglich auf ein ausgefallenes Pseudonym, um sich von der Masse abzuheben. "Man kann noch so gut Musik machen, aber wenn man keinen kniffigen Künstlernamen hat, wird das nichts", lautete die Erklärung des 22-Jährigen gegenüber RTL. Erst einmal aber freue sich seine Majestät vor allem auf den Pop-Titan höchstpersönlich: "Ich habe mich in erster Linie bei DSDS beworben, um den großartigen Erschaffer von Modern Talking kennenzulernen."

Was seine Musikrichtung angeht, wolle sich der Dortmunder nicht festlegen. Ob Schlager, Rock oder R&B – Laurenz könne sich alles vorstellen! Mit "A Change Is Gonna Come" von Sam Cooke will er versuchen, die Juroren von sich zu überzeugen. Sein Joker ist Xavier Naidoo (47). Ob der skurrile Auftritt des "Prinzen" auf dem Drachenfels gut ankommen wird?

MG RTL D / Stefan Gregorowius Kandidat Laurenz Balz bei DSDS 2019

Dieter Bohlen (c) RTL / Michaela Lüttringhaus Dieter Bohlen am DSDS-Set

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2019

