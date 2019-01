Dieter Bohlen (64) geht es nur um das Wohl von Pietro Lombardi (26)! In der 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar sitzen die beiden Musiker gemeinsam in der Jury. Seitdem Pietro die Castingshow 2011 gewonnen hat, verbindet ihn eine tiefe Freundschaft mit dem Poptitan. Daher fühlt sich der Produzent offenbar auch für das Liebesglück des 26-Jährigen verantwortlich – und möchte ihn mit einer DSDS-Kandidatin verkuppeln.

Dieter ist jedenfalls der felsenfesten Überzeugung, dass die 24-jährige Tanja Jelic hervorragend zu Pietro passen würde. "Du stehst ja auf Brünette, ihr Alter passt auch", stellt der Jurychef fest. Doch obwohl die Nachwuchssängerin in ihrem pinken Kleid und ihren langen Haaren ein echter Hingucker ist, lehnt der Promi-Single das Flirtangebot dankend ab. "Nein, nein, bei DSDS hab ich schon eine Beziehung gehabt. Das reicht jetzt erst einmal", spielt der Chartstürmer auf seine gescheiterte Ehe mit seiner Ex Sarah (26) an.

2011 lernten sich Pietro und Sarah hinter den Kulissen von DSDS kennen und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Zwei Jahre später gab sich das Paar sogar das Jawort. Obwohl die beiden 2015 mit Sohnemann Alessio (3) auch noch gemeinsamen Nachwuchs bekamen, scheiterte ihre Ehe im Oktober 2016. Seitdem genießt es der Cappy-Träger offenbar, solo durchs Leben zu gehen: "Bestes Leben oder? Einfach frei sein", schwärmte er gemeinsam mit einem Castingshow-Kandidaten vom Single-Dasein.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi in der DSDS-Jury

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tanja Jelic bei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

