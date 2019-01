Diese DSDS-Kandidatin geizte nicht mit ihren Reizen! Endlich ist es wieder so weit – Dieter Bohlen (64) sucht in der mittlerweile 16. Staffel der beliebten Mottoshow nach dem talentiertesten Sänger Deutschlands. Um aus der riesigen Menge an Kandidaten herauszustechen und am Ende eine Runde weiterzukommen, überlegen sich manche Teilnehmer besonders kreative Elemente für ihre Casting-Auftritte. So auch Tanja Jelic, die zu Beginn erst einmal eine Runde twerkte!

In einem superknappen pinken Dress betrat die Spanisch-Studentin das TV-Studio. Bevor Tanja jedoch überhaupt zu singen begann, gab sie eine sexy Tanzeinlage zum Besten – und schüttelte ihren Booty vor Pietro Lombardi (26), Xavier Naidoo (47) und Co.! Die 24-Jährige war sich sicher: Das ist die einzig wahre Taktik! “Ich finde, man muss zeigen, dass man das einfach unbedingt will”, erklärte sie ihren Einfall. Dieters und Pietros schiefem Grinsen nach zu urteilen, stieß die heiße Session auch auf Anerkennung seitens der männlichen Juroren.

Doch was danach kam, konnte die Männer nicht überzeugen – Tanjas Version von Jennifer Lopez (49)' Hit "Let's Get Loud": “Perfomance und so – schön sexy – das kannst du gut. Aber die Stimme ist das Grauen”, stellte Dieter klar. “Wollte einen auf J-Lo machen, ist aber nach hinten losgegangen", erklärte er weiter. Obwohl die hübsche Brünette um eine weitere Chance bettelte, wies der Poptitan sie ab: "Das wird nix mehr."

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tanja Jelic bei DSDS

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen, 2019

Anzeige

Was sagt ihr zu Tanjas Twerk-Aktion? Ich fand's lustig! Einfach nur peinlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de