Sophia Vegas (31) kann es kaum erwarten! Die Ex-Ehefrau des einstigen Rotlicht-Königs Bert Wollersheim (67) wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem neuen Partner Daniel Charlier bereitet sich der Reality-TV-Star nun auf die anstehende Geburt vor. Einen Namen für seine kleine Prinzessin hat das Paar bereits gefunden, doch auch ihre ersten Termine sind schon vor der Geburt geplant worden: Sophia möchte ihre Tochter schnellstmöglich taufen lassen.

Das erzählt die Blondine jetzt im Interview mit RTL: "Also, ich denke, nachdem unser Baby geboren ist, die Taufe. Eine Woche später." Ob das wirklich so schnell klappen wird? Wahrscheinlich befindet sich die Neu-Mama dann noch im Wochenbett. Ob ihre Kraft und Energie für das kirchliche Ritual samt Feier wohl ausreichen werden?

In der Regel werden Kinder erst zwischen dem dritten und achten Lebensmonat getauft. Zuvor stehen noch einige organisatorische Schritte wie ein Taufgespräch oder die Einreichung der benötigten Urkunden bevor. Bleibt abzuwarten, ob Sophia alles so fix zusammenbekommt. Was sagt ihr zu dem gewünschten Tauftermin? Stimmt in der Umfrage ab!

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas und Daniel Charlier, Dezember 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-TV-Star

Schürmann, Sascha/ActionPress Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother" -Finale 2018

