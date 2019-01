Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack! Während ihres Aufenthalts im Promi Big Brother-Haus ließ Sophia Vegas (31) die Baby-Bombe platzen. Sie und ihr neuer Freund Daniel Charlier erwarten in wenigen Wochen den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Geschlecht enthüllten die werdenden Eltern schon: Es wird ein Mädchen. Der Name war aber ein wohl gehütetes Geheimnis – bis jetzt: Nun verriet die Mama in spe, wie sie ihr Kind nennen wird.

Schon im Dezember plauderte die 31-Jährige über den potenziellen Namen für ihr Töchterchen. Damals waren Amanda, Ariana und Amelie ihre Favoriten. Nun steht es endgültig fest. "Unser Mädchen wird Amanda Jacqueline Charlier heißen", gab das Busenwunder im Interview mit RTL.de bekannt. Außerdem erklärte sie, warum sie sich am Ende für diesen Namen entschieden haben: "Amanda bedeutet Worthy of Love (zu Deutsch: liebenswert). Das drückt unsere Gefühle aus."

Jacqueline ist der Vorname von Dans Mama und die ist total gerührt, dass ihre Enkelin nach ihr benannt wird. "Es war ihr größter Wunsch und ich freue mich, ihn ihr zu erfüllen", schwärmte Sophia. Und in knapp acht Wochen kann die Großmutter in spe die kleine Maus dann auch in den Armen halten, denn das TV-Sternchen ist schon im achten Schwangerschaftsmonat.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Partner Daniel Charlier

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, November 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophie Vegas und Daniel Charlier in der Weihnachtszeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de