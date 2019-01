Rührende Worte von Bahar Kizil (30)! 2006 nahm die heute 30-Jährige an der ProSieben Castingshow Popstars teil und wurde am Ende der Staffel mit Mandy Capristo (28) und Senna Gammour (39) zu einem Trio vereint. Doch ewig sollte der Erfolg nicht halten. Nach einem letzten gemeinsamen Auftritt im Februar 2011 gingen die Sängerinnen getrennte Wege. Dennoch sei Bahar dankbar für Monrose, wie sie in einem emotionalen Social-Media-Post erklärt.

"Musik war seit meinem 10. Lebensjahr fester Bestandteil meines Alltags… und ich wollte es immer zu meinem Beruf machen. Wer hätte gedacht, dass ein Casting einfach alles in die Tat umsetzt und Monrose mein Leben schlagartig verändert", schreibt Bahar auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie auf der Bühne zeigt. Doch sie weiß nicht nur die guten Zeiten zu schätzen: "Ich bin dankbar für diese Reise. Für all die Aufs und Abs der letzten Jahre." Selbst der Tatsache, dass sie in der Vergangenheit den Bezug zur Musik für lange Zeit verloren habe, gewinne sie etwas Positives ab. Wie Bahar erklärt, würde sie es dadurch nur umso mehr schätzen, heute das machen zu dürfen, was sie am meisten erfülle.

Nach dem Ende von Monrose versuchte sich die 30-Jährige an einer Solo-Karriere. Sie veröffentlichte mehrere Singles, ihr Debütalbum "Bullets of Love" und nahm an TV-Shows wie Dance Dance Dance oder Promi Shopping Queen teil.

Bahar Kizil, Sängerin

Bahar Kizil, Sängerin

Bahar Kizil

