Viele schöne Erinnerungen! Im November 2006 ging für Grace Capristo (damals noch Mandy), Bahar Kizil (29) und Senna Gammour (37) ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. In der fünften Staffel von Popstars schaffen sie es am Ende tatsächlich in die Band – Monrose war geboren. Ganze elf Jahre ist dieser Moment bereits her und trotz der Trennung im Jahr 2011 sind die Mädels sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, wie sie gegenüber Promiflash verraten haben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de