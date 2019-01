Die Golden Globes fanden dieses Jahr ganz im Zeichen der Liebe statt: Das deutsche Topmodel Heidi Klum (45) und Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz (29) traten erstmals seit ihrer Verlobung öffentlich auf und knutschten sogar für die Fotografen. Und nun überraschte diese Neuigkeit aus Los Angeles: Bill Kaulitz (29) soll angeblich bei der Preisverleihung auch geturtelt haben – hat der Musiker nun auch endlich seine Liebe gefunden?

In seiner Instagram-Story, die der Sänger während der Preisverleihung aufnahm, präsentierte sich der 29-Jährige innig und vertraut mit einer attraktiven jungen Frau. Fans wie Follower fragen sich nun, wer die brünette Frau an Bills Seite ist? Bei der Dame handelte es sich um die Stylistin Sara Alviti. Sie gehört zu Heidis persönlichem Beauty-Team. Schon des Öfteren zeigten sich die beiden auf der Social-Media-Plattform, was Grund zu Spekulationen um eine mögliche Liebschaft gab. Erst vor kurzem postete Sara einen Schnappschuss, den sie mit den Worten "Mit euch ist es immer magisch" kommentierte.

Erst Ende des Jahres machte das Gerücht die Runde, dass Bill sich bei der Promi-Dating-App Raya anmelden wollte – die ihm aber leider eine Abfuhr erteilt hat! In dem Romantik-Portal sollen sich bloß ausgewählte Mitglieder tummeln. Daher wird jede Anmeldung erst geprüft, bevor man durch die möglichen Promi-Partner swipen kann. Möglich also, dass der Sänger nun endlich ohne Hilfe einer App seine Liebe gefunden hat.

Instagram / saraalviti Bill Kaulitz mit Sara Alviti und einem Freund

Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de