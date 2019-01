Bei den Golden Globes 2019 lag Liebe in der Luft – und das nicht zuletzt wegen Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (45)! Erst an Heiligabend sorgten der Tokio Hotel-Gitarrist und das Topmodel für eine absolute Liebessensation, als sie ihre Verlobung bekannt gaben. Jetzt zeigte sich das Ehepärchen in spe erstmals seit der frohen Botschaft in der Öffentlichkeit: Auf dem roten Teppich in Beverly Hills konnten die Turteltauben nicht die Finger voneinander lassen!

Muss Liebe schön sein! Am Sonntagabend schwebten die 45-Jährige und ihr 16 Jahre jüngerer Verlobter nicht nur über den Red Carpet der renommierten Preisverleihung, sondern noch dazu auf Wolke sieben. Die beiden strahlten um die Wette und hielten noch dazu die ganze Zeit Händchen. Sanft und behutsam hielt der Musiker seine Liebste im Arm. Das Beste: Tom und Heidi knutschten völlig ausgelassen vor den Kameralinsen der Fotografen! Dabei war natürlich der funkelnde Klunker an Heidis Ringfinger nicht zu übersehen.

Während der 29-Jährige sich in einen schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schicker Fliege warf, hüllte sich seine Heidi in eine mit bunten Blumen bestickte Traumrobe von Monique Lhuillier. Ihr bodenlanges Dress kombinierte die Blondine mit Schuhen von Saint Laurent, Schmuck von Lorraine Schwartz und einer Tasche von Tyler Ellis. Ein gelungener Liebes-Auftritt oder zu viel für euren Geschmack? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

Jon Kopaloff/Getty Images Heidi Klums Verlobungsring von Tom Kaulitz (links)

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019



