Zurück zum Ex? Über Larissa Marolts (26) Liebesleben wurde in letzter Zeit viel spekuliert. Vor knapp einem Jahr verkündete die ehemalige Sturm der Liebe-Darstellerin, dass sie wieder verliebt sei. Doch wer der Mann an ihrer Seite ist, wollte die Blondine nicht verraten. Erst im Dezember wurde die Schauspielerin dann Händchen haltend mit Star-Geiger David Garrett (38) gesichtet, jetzt urlaubt sie mit ihrem Ex-Freund. Sind Larissa und Whitney Sudler-Smith wieder zusammen?

Von 2011 bis 2016 waren die ehemalige GNTM-Kandidatin und der TV- und Filmproduzenten liiert. Doch nach fünf Jahren Beziehung verkündete die 26-Jährige im November 2017, dass sie und der US-Amerikaner fortan getrennte Wege gehen. Doch ein aktueller Schnappschuss auf dem Instagram-Account des 50-Jährigen gibt Anlass zur Spekulation: Mit der Österreicherin und einem Unbekannten posiert Whitney für die Kamera. Offenbar scheint das einstige Couple den Jahresanfang gemeinsam auf der indonesischen Insel Bali zu verbringen.

Erst kürzlich verriet Larissa, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen muss. "Ich achte zuerst auf die Augen. Dieses Gefühl, wenn sich die Blicke treffen. Das muss von der ersten Sekunde an da sein", offenbarte sie in einem früheren Interview.

WENN Larissa Marolt und David Garrett, Ein Herz für Kinder-Gala 2018

Anzeige

Instagram / wsudlersmith Whitney Sudler-Smith (m) und Larissa Marolt auf Bali

Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA Whitney Sudler-Smith und Larissa Marolt im April 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de