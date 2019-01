Wie steht es um das Liebesleben von Timur Bartels (23)? Der Club der roten Bänder-Star macht aktuell bei der Sat.1-Show Dancing on Ice mit. In der Auftaktfolge verblüffte der Schauspieler die Jury und das Publikum mit seinen grandiosen Skills und heizte nebenbei die Gerüchteküche an. Der Grund: Zwischen ihm und seiner Tanzpartnerin Amani Fancy (21) sprühten ordentlich die Funken – Liebesspekulationen ließen da nicht lange auf sich warten. Timur wäre für einen Flirt auf jeden Fall zu haben, denn: Seit November ist der 23-Jährige offiziell wieder solo!

Vor zwei Monaten bestätigte der Serien-Star die Trennung von seiner damaligen Freundin Larissa Sophie Römer. Das Liebes-Aus kam für die Fans ziemlich überraschend, denn erst im Oktober hatten der CdrB-Darsteller und Larissa ihr Red-Carpet-Debüt als Paar gegeben. Warum ihre Beziehung so schnell zu Ende ging, ist nicht bekannt. In Bezug auf seinen aktuellen Beziehungsstatus hält sich Timur bedeckt – er gab nur zu, dass er und Amani sich sehr gut verstehen würden.

Doch die Promiflash-Leser sind sich sicher, dass die beiden mehr als nur Showpartner sind: "Er hat sie sehr oft auf die Stirn geküsst. Das ist eindeutig – total süß die beiden" und "Ich hoffe, keiner der beiden ist gebunden, denn sie sind ein süßes Paar", lauten zum Beispiel zwei Kommentare auf Facebook.

Schürmann, Sascha Amani Fancy und Timur Bartels bei "Dancing on Ice" 2019

Getty Images, Promiflash Larissa Sophie Roemer und Timur Bartels im Oktober 2018

