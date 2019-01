Da läuft doch was zwischen Timur Bartels (23) und Amani Fancy (21), oder? Der Schauspieler und seine Eiskunstlaufpartnerin versuchen dieses Jahr ihr Glück bei Dancing on Ice – wie ihre bisherigen Auftritte zeigen, harmonieren sie perfekt! Die Chemie zwischen ihnen scheint einfach zu stimmen. Steckt vielleicht eine junge Liebe dahinter? Die Promiflash-Leser haben eine eindeutige Meinung zu dem Thema: Timur und Amani sind demnach mehr als nur Showpartner!

Die Umfrage, ob zwischen den beiden wohl was läuft, fiel ziemlich eindeutig aus: Von 6.112 Votes insgesamt (Stand 08.01.2019) stimmten stolze 91,2 Prozent (5.572 Votes) der User für "Ja – das hat man gesehen". Die Leser glauben, dass Timur und Amani das Eis aus einem ganz bestimmten Grund zum Schmelzen bringen! Lediglich 8,8 Prozent (540 Votes) der Nutzer denken, dass die zwei lediglich gut in dem sind, was sie tun, und deswegen so feurig rüberkommen.

Timur selbst hielt sich im Promiflash-Interview kürzlich bedeckt zu dem Thema. Zwar gab er zu: "Amani und ich haben eine sehr gute Chemie und wir verstehen uns wirklich sehr gut", doch die Frage, ob es auch privat zwischen ihnen gefunkt hat, ließ der Club der roten Bänder-Star offen.

Schürmann, Sascha Amani Fancy und Timur Bartels bei "Dancing on Ice" 2019

Instagram / amanifancy Timur Bartels und Amani Fancy auf dem Eis

Schürmann, Sascha / Actionpress Amani Fancy und Timur Bartels bei "Dancing on Ice" 2019

