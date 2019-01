Es sollte das Leben im Paradies werden – doch jetzt kämpft Bernd um das nackte Überleben! Vor 28 Jahren wanderte der gelernte Maurer nach Mallorca aus und arbeitete auf dem Bau. Doch dann der tiefe Fall in kürzester Zeit: Seine Freundin verließ ihn, am selben Tag kündigte ihm sein Arbeitgeber. Er hatte kein Geld mehr. Als er in seine damalige Wohnung wollte, stand er vor verschlossener Tür. Seitdem lebt Bernd auf der Straße!

Wie der Auswanderer in der aktuellen Folge der Vox-Sendung Goodbye Deutschland erzählt, habe ihn sein Arbeitgeber in Spanien nicht angemeldet, somit hatte er keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Er ernährte sich aus Mülltonnen, schlief am Strand und auf Parkbänken. "Tiefer als ich bin, kann kein Mensch mehr fallen", beschrieb er seinen plötzlichen Absturz. Mittlerweile habe er sich ein Zelt aus Planen gebaut. Seine persönliche Situation fasst er kurz und knapp zusammen: "Wohlfühlen? Nein. Akzeptabel? Ja." Geld sammelt er auf der Straße. Die kleinen Seifenblasen-Shows, die er zusammen mit seinem Kumpel Ralph darbietet, bringen gerade so viel zusammen, dass es zum Überleben reicht. Bernd sagt: "Es wird immer schwerer. Aber ist egal. Bis jetzt haben wir überlebt, wir werden auch weiterhin überleben."

"Goodbye Deutschland" zeigt aber auch immer wieder Erfolgsgeschichten von mutigen Auswanderern. Restaurantbesitzer Peggy Jerofke und Steffen Jerkel haben auf der Baleareninsel zum Beispiel nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch ihr privates Familienglück gefunden.

MG RTL D / 99pro media Ralph und Bernd aus "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Privat Peggy Jerofke und Steffen Jerkel im März 2018

Anzeige

Privat Peggy Jerofke, Steffen Jerkel und ihr Töchterchen Josephine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de