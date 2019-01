So fühlte sich Domenico De Ciccos damalige Ex-Freundin bei der ganzen Sache! In der Kuppelshow Bachelor in Paradise lernte der Reality-Star Co-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) kennen und lieben. Mittlerweile sind die beiden jedoch wieder getrennt – seine Verflossene Julia, die Mutter seiner Tochter Lia, war der offizielle Grund für das Beziehungs-Ende. Sie war zum Zeitpunkt von Evelyns und Domenicos öffentlicher Liebeleien nämlich schwanger mit dem Kind des TV-Charmeurs. Doch wie ging Julia damals eigentlich mit dieser schwierigen Situation um?

"Es war eine krasse Zeit", offenbarte die Beauty jetzt gegenüber RTL. "Man wünscht sich als schwangere Frau natürlich den Vater an der Seite zu dem Kind", verriet Julia weiter. Deswegen habe sie Domenico nie aufgegeben: "Ich habe gewusst, dieser Mann gehört zu mir und das Kämpfen hat sich gelohnt", stellte die 25-Jährige klar. Mit Erfolg – die beiden gaben sich tatsächlich noch eine zweite Chance und sind nun wieder ein Paar.

Domenico sei superglücklich über diesen Ausgang. "Fehler macht jeder, die sind menschlich und jetzt sind wir zusammengewachsen, wir vertrauen uns und das ist das Wichtigste", erklärte er in einem Interview. Überrascht euch Julias Aussage? Stimmt ab!

Getty Images Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki im Juli 2018

Sonstige Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

Sonstige Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

