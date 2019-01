Die Carter-Familie hat wieder Zuwachs bekommen! Backstreet Boys-Star Nick Carter (38) ist bereits 2016 zum ersten Mal Vater geworden. Der einstige Teenieschwarm und seine Frau Lauren Kitt haben damals ihr Söhnchen Odin Reign (2) bekommen. Jetzt kann sich noch ein Mitglied der berühmten Musikerfamilie über Nachwuchs freuen: Seine kleine Schwester Angel (31) ist Mutter geworden – und hat auch direkt den Namen ihres Töchterchens verraten!

"Am 4. Januar um 4:28 Uhr ist unser wunderbares Baby Harper Noelle Conrad auf die Welt gekommen. Wir lieben sie so sehr!", schrieb die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie gleich mehrere Bilder mit ihrem kleinen Schatz, die offenbar noch direkt im Krankenhaus aufgenommen wurden. Auch Angels Ehemann Corey Conrad teilte sein Babyglück mit seinen Followern: "Meine Welt hat sich für immer verändert! Am 4. Januar haben Angel und ich Harper Noelle Conrad bekommen! Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt, weil ich zwei gesunde und wunderschöne Mädchen habe."

Angel ist die Zwillingsschwester des früheren Popstars Aaron Carter (31). Ihrem Ehemann hat die frischgebackene Mutter 2014 das Jawort gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren Angel und Corey bereits fünf Jahre lang ein Paar.

Getty Images / Frazer Harrison Nick und Aaron Carter bei einer Geburtstagsparty in Los Angeles 2006

Instagram / angelcharissma Harper Noelle Conrad, Tochter von Angel Carter

Instagram / angelcharissma Angel Carter und ihr Mann Corey Conrad

