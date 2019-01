Am 11. Januar ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp startet in eine neue Runde und lockt wahrscheinlich wieder ein Millionenpublikum vor die Mattscheiben. In diesem Jahr kämpfen unter anderem das Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki (30), die Schauspielerin Doreen Dietel (44) und die Podcasterin Leila Lowfire (25) um das begehrte Blumen-Krönchen und eine Siegprämie von 100.000 Euro. Wenige Tage vor dem offiziellen Einzug haben bereits die ersten Entbehrungen angefangen: Die Stars mussten sich von ihren Handys trennen!

Vor wenigen Stunden verabschiedeten sich die Dschungelcamp-Kandidaten von ihren Smartphones. Um vorher ein letztes Mal die Werbetrommel zu rühren, postete Evelyn auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Manager Arkadius. "Drückt mir die Daumen, ihr seid die Besten! Tausend Dank für eure tolle Unterstützung und ruft für mich an", schrieb die Blondine und fügte unter anderem die Hashtags #Aufgeregt und #KribbelnImBauch hinzu.

Auch die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen nutzte die letzte Gelegenheit vor dem Camp-Einzug, um ihren Fans persönlich Lebewohl zu sagen. "Ich möchte euch noch kurz meinen Manager Pedro da Silva vorstellen, der in meiner Abwesenheit meine Seite hier betreut", textete sie zu einem Pic des Duos auf Instagram. Anders als ihre beiden Vorgängerinnen übergibt die Berlinerin Leila ihr geliebtes Mobiltelefon einer Freundin.

