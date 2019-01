Runter vom Glamour-Karussell, rauf auf die Lässig-Schiene. Seit Weihnachten ist Heidi Klum (45) frisch verlobt mit Musiker Tom Kaulitz (29) und zeigt sich verliebt turtelnd auf Instagram. Das Glück der letzten Wochen sieht man Heidi auch auf dem roten Teppich an, den sie gerade Hand in Hand mit Tom beschritt. Zur Verleihung der Golden Globes upcycelte die 45-Jährige ihre Robe vom letzten Jahr mit bunten Blumen – damals trugen die Stars aus Solidarität zur #metoo-Bewegung alle Schwarz. Nach der Preisverleihung ließ sie es in L.A. aber lockerer angehen: im gemütlichen Samt-Jogger.

Die Haare fallen ungestylt über ihre Schultern, eine große schwarze Sonnenbrille verdeckt ihre Augen, die Füße stecken ohne Socken in schwarzen Sneakers: Heidi setzt nach den High-Fashion-Auftritten vom Wochenende auf einen entspannten Freizeitlook. Im schwarzen Samt-Jogger mit Spitzeneinsatz an den Armen und über der Brust spazierte sie durchs sonnige Los Angeles. Nur die pinkfarbene Maniküre erinnert noch an den Glamour der Globes.

Gleich zwei Looks präsentierte die Bald-Braut an dem Award-Abend neben ihrem Verlobten. Für die After Show Party schmiss sich Heidi nämlich in eine bodenlange, silbergraue Robe von Paolo Sebastian und kombinierte einen hohen Pferdeschwanz dazu. Verständlich, dass nach so viel Umstyling auch ein Topmodel sich mal ganz entspannt in einen gemütlichen Zweiteiler kuscheln will.

